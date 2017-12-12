"ЛУКОЙЛ" завершил модернизацию Кстовской нефтебазы в Нижегородской области Бизнес

ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" (100-% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") завершило техническое перевооружение Кстовской нефтебазы в Нижегородской области.

Согласно информации от 13 декабря 2017 года, объект является одним из крупнейших объектов подобного уровня в Приволжском федеральном округе. В презентации обновленного объекта приняли участие генеральные директора всех предприятий нефтепродуктообеспечения Группы "ЛУКОЙЛ" в России.

Модернизация нефтебазы проводилась с мая 2017 года с минимально возможным периодом остановки производства – менее месяца. На современном объекте нефтепродуктообеспечения установлено многотопливное оборудование автоматизированных станций налива (с возможностью как верхнего, так и нижнего налива нефтепродуктов), что позволило ускорить процесс заполнения бензовозов и увеличить пропускную способность объекта на 35-40%. Благодаря техническому перевооружению Кстовской нефтебазы была повышена эффективность производственных процессов, сокращено время отгрузки нефтепродуктов на автозаправочные станции и повышен уровень безопасности объекта.

"Нефтебаза соответствует всем действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности. Благодаря продуманной системе логистики во время модернизации нефтебазы регионы снабжались нефтепродуктами в полном объеме без сбоев. Будучи самой крупной в Нижегородской области, автоматизированная Кстовская нефтебаза стала ещe и одним из самых современных объектов подобного уровня в России", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:

Кстовская нефтебаза ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" построена в 2010 году. Объект обслуживает потребителей в круглосуточном режиме - более 100 бензовозов в сутки. Продукция с нефтебазы поставляется в семь регионов: Нижегородская, Пензенская и Рязанская области, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия и Татарстан. После модернизации объем отгрузки нефтепродуктов в год составит более 750 тысяч т, техническая возможность отгрузки нефтепродуктов в сутки более трех тысяч т.