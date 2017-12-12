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Общество

Минюст утвердил расписание ЕГЭ в России на 2018 год

13 декабря 2017 13:36  [62] Общество

Фото: ege.edu.ru

Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году. Об этом сообщает Рособрнадзор 13 декабря 2017 года.

Итоговые экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Расписание опубликовано на официальном портале ЕГЭ.

Досрочный этап состоится с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября. Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на ГИА в резервный день, смогут участвовать в ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников девятых классов в 2018 году также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2018 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем учебным предметам.

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