Подрядчик не возобновил вырубку насаждений в поселке для многодетных в Дзержинске Нижегородской области Общество

Подрядчик не возобновил работы по сносу зеленых насаждений на территории будущего поселка для многодетных семей в Дзержинске Нижегородской области. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 13 декабря 2017 года.

Согласно информации, из-за срывов сроков сноса зеленых насаждений и освобождения территории от порубочных остатков задерживается начало следующих работ, к которым должны приступить другие подрядчики, например, планировки коридоров коммуникаций и подведения электроэнергии непосредственно к участкам.

В сообщении говорится, что 11 декабря глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров рассказал о ходе работ на строительной площадке жилого комплекса (ЖК) "Северные ворота".

Для газификации земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, в ПАО "Газпром Газораспределение Нижний Новгород" получены технические условия подключения объекта к сети газораспределения. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о прокладке газопровода.

"Что касается электричества, ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиала "Нижновэнерго" согласно контракту и техническим условиям подало напряжение на трансформаторную подстанцию - первую из трех. Уже проложена первая магистральная линия мощностью 0,4 кВ", - сообщил глава администрации.

Напомним, администрация Дзержинска в ноябре сообщала, что подрядчик нарушил сроки вырубки зеленых насаждений для подготовки площадки под строительство домов для многодетных семей. Задержка работ на месте будущего поселка связана с нарушением сроков выполнения работ возглавляемыми им организациями, а болото на территории будущего жилищного комплекса, указанное в видеообращении, на самом деле является противопожарным водоемом.

Напомним также, горадминистрация планирует провести все инженерные сети в ЖК "Северные ворота" к концу 2019 года.