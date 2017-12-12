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Экономика

Депутат ЗС НО Олег Лавричев инициировал законопроект о налоговых льготах при модернизации энергосистем предприятий

13 декабря 2017 16:00  [89] Экономика
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: АПЗ

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО "АПЗ им. Пландина" Олег Лавричев (фракция "Единая Россия") инициировал законопроект о льготах по налогу на имущество при модернизации энергосистем предприятий. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 13 декабря 2017 года.

Члены комитета рассмотрели проект изменений в закон о налоге на имущество организаций. По словам Лавричева, предлагается, в частности, установить льготы по налогу на имущество при внедрении предприятиями нового энергоэффективного оборудования, то есть распространить льготы именно на то оборудование, которое входит в перечень обеспечивающего предприятиям энергоэффективность. В настоящее время налог на имущество составляет 2,2% от балансовой стоимости. Конкретная налоговая ставка пока не предлагается, депутаты планируют обсуждать этот вопрос при рассмотрении законопроекта во втором чтении. На заседании комитета они одобрили инициативу Олега Лавричева и рекомендовали принять ее в первом чтении на заседании в декабре.

"У нас в регионе одни из самых высоких уровней энергозатрат предприятий, поэтому надо давать какие-то мотивирующие льготы предприятиям, которые готовы внедрять энергоэффективное оборудование. Нужно простимулировать предприятия. У нас очень высокие тарифы на электроэнергию, а модернизация - это актуальная задача промышленных предприятий на пути технического прогресса. Мы во многом отстаем от уровня мировой экономики. И если мы дальше, со старыми мощностями, не стимулируя никак предприятия, заставим их жить так, как они живут сейчас, это будет большой минус для развития и конкурентоспособности предприятий региона", - отметил Лавричев.

Инициативу поддержал также уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий. "В нашем регионе очень высокие тарифы, соседние регионы и по электроэнергии, и по воде показывают цифры ниже, чем у нас. Поэтому кто-то из предпринимателей переезжает, а кто-то не может переехать и сокращает издержки, чтобы выжить", - сказал Солодкий.

В свою очередь минфин региона законопроект не поддержал. Как отметила заместитель министра финансов Наталья Лобанова, позиция министерства сводится к тому, чтобы дополнительные льготы не давать и рассматривать целесообразность их предоставления в рамках инвестиционных соглашений, не внедряя дополнительных законов.

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