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Общество

Светлана Малова проведёт благотворительный концерт "Мой Нижний Новгород" в поддержку детей с синдромом Дауна 13 декабря

13 декабря 2017 12:16  [68] Общество

Светлана Малова проведёт благотворительный концерт "Мой Нижний Новгород" в поддержку детей с синдромом Дауна 13 декабря 2017 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Как отмечается в пресс-релизе, вход на концерт исполнительницы авторских песен, бизнес-леди (она является гендиректором компании "Мир насосов") Светланы Маловой будет бесплатным. При этом во время концерта в холлах ДК будут установлены ящики для сбора средств, которые пойдут на образовательные программы для детей с синдромом Дауна, в инновационный центр "Сияние".

Концерт пройдет 13 декабря в ДК "Железнодорожников". Начало в 19:00.

СПРАВКА:
Центр "Сияние" - это единственный в своем роде образовательный и досуговый центр для детей, имеющих диагноз синдром Дауна. Организация объединяет родителей и других законных представителей детей с синдромом Дауна, детей с другой интеллектуальной недостаточностью, а также взрослых с таким синдромом.

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