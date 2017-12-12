МЧС предупреждает о возможном росте числа крупных ДТП из-за тумана в Нижегородской области 13-14 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности нарушений в работе транспорта из-за тумана в Нижегородской области 13-14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, до конца дня 13 декабря 2017 года местами по Нижегородской области ожидается туман 500 м и менее, с сохранением ночью и утром 14 декабря.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами. Существует вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует водителям отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. "Учтите, что туман скрадывает расстояние, поэтому целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость и избегать внезапных торможений", - говорится в сообщении.