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Общество

Под реставрацию уникального особняка хотели списать огромные деньги — анонс "Нижегородского рабочего" от 13 декабря

13 декабря 2017 16:53  [57] Общество

Под реставрацию уникального нижегородского особняка хотели списать огромные деньги — анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 13 декабря 2017 года.

Известный своей красотой дом купца Я.С. Чернонебова в переулке Крутом с въездными воротами собирались отреставрировать. На ремонт фасада этого дома, который относится к объектам культурного наследия регионального значения, из бюджета Нижнего Новгорода выделили почти 4, 549 млн рублей. Объявили аукцион. Он должен был состояться 8 декабря, а уже 29 декабря реставрационные работы должны были закончиться. Кто же хотел взять на себя смелость выполнить такой объем всего за три недели? И собирался ли вообще реставрировать дом или всего лишь должен был освоить выделенные деньги? Подробности — в свежем номере "Нижегородского рабочего".

Начальник контрольно-аналитического отдела Госжилинспекции Нижегородской области Михаил Куреноков: "ДУКам предписано произвести перерасчет выплат на СОИ и вернуть собственникам МКД переплату". Тем не менее нижегородские домоуправляющие компании вопреки судебным решениям отказываются производить перерасчет за электроэнергию на СОИ, предпочитая оспаривать решения суда и подавать апелляции. Подобное поведение ДУКов профессиональные юристы объясняю так: при знании закона подобная практика может стать очень хорошим инструментом для того, чтобы избежать ответственности. Как же заставить жилищную организацию вернуть деньги — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего"

Сотрудники Нижегородского областного управления ГИБДД бьют тревогу: за 10 месяцев текущего года в регионе по вине водителей общественного транспорта было зарегистрировано 189 ДТП, в которых погибли четыре и получили ранения различной степени тяжести 205 человек. Почему водители маршруток все чаще стали пренебрегать безопасностью не только своей, но и пассажиров и как Нижнему Новгороду может помочь московский опыт — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".

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