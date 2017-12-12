ЗС НО планирует предложить Госдуме РФ внести изменения в Бюджетный кодекс в части штрафов за неиспользование сельхозземель Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области планирует предложить Госдуме РФ внести изменения в Бюджетный кодекс в части штрафов за неиспользование сельхозземель. Об этом стало известно на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям Заксобрания 13 декабря 2017 года.



Члены комитета рассмотрели проект постановления о внесении изменений в Бюджетный кодекс России. Изменения, в частности, предполагают, что штрафы, наложенные федеральными органами власти, надзорными ведомствами за нецелевое использование земель будут оставаться в бюджете муниципалитета, а не направляться по месту нахождения наложившего штраф органа.



"Муниципалитеты будут более заинтересованы в том, чтобы осуществлять контроль, находить злостных нарушителей, штрафовать их и наводить должный порядок в области использования земель", - отметил председатель комитета Андрей Тарасов.



Вопрос обращения в Госдуму будет рассмотрен на заседании регионального парламента в декабре.



Напомним, в январе 2017 года нижегородское Заксобрание обязало облправительство выкупать изъятые земельные участки сельхозназначения.