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Общество

МЧС предупреждает о возможных нарушениях в электроснабжении из-за мокрого снега в Нижегородской области 14 декабря

14 декабря 2017 09:07  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможных нарушениях в электроснабжении из-за мокрого снега в Нижегородской области 14 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, утром и днем 14 декабря в отдельных районах Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается налипание мокрого снега на проводах, гололед.

В связи с этим, как сообщает МЧС повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой, нарушениями в работе систем ЖКХ.

Также возможны ограничения в функционировании аэропорта, возникновение заторов на трассах, увеличение количества ДТП и случаев травматизма среди населения.

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