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Нижегородский молодёжный ХК "Чайка" одержал победу над московским "Динамо" со счётом 4:3

14 декабря 2017 10:29  [57] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский молодёжный ХК "Чайка" одержал победу над московским "Динамо" со счётом 4:3. Об этом сообщается на сайте клуба.

Игра состоялась 13 декабря 2017 года в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба клуба, в первый период "Чайка" забила два гола, в которых отличились Иван Волков (на шестой минуте) и Андрей Панчук (под конец периода). В самом начале второго периода нижегородцы довели счет до 3:0 (гол забил Андрей Рунов на 57-й секунде). Но в результате большого количества удалений у "Чайки" до конца игры "Динамо" свели счёт к "ничьей" ("дубль" Семёна Панкратова и гол Андрея Прибыльского).

Но в серии буллитов на одну шайбу от москвичей "автозаводцы" ответили результативными попаданиями Акима Коломарова и Данилы Платонова, завоевав важнейшую победу над прямым конкурентом в борьбе за выход в плей-офф.

Повторный матч "Чайки" и "Динамо" состоится на льду Дворца спорта имени Виктора Коноваленко 14 декабря.

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