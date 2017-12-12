Игра в рамках "Монополии в "Макдоналдс" 2017" прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: "Макдоналдс"

Игра в рамках "Монополии в "Макдоналдс" 2017" прошла в Нижнем Новгороде.

12 декабря 2017 года прошел турнир интеллектуального клуба среди представителей СМИ. Четыре команды в пяти турах игры проверяли свою эрудицию, отвечая на различные вопросы. Лучше всех с заданиями справилась команда "Радиаторы", они и получили главный приз – сертификаты на ужин для двоих.

Также участники смогли узнать больше про "Монополию в "Макдоналдс" 2017". В 2017 году в рамках мероприятия посетителей ресторанов "Макдоналдс" ждут 16,5 млн призов.

Список призов в пятый год проведения "Монополии в Макдоналдс" внушителен: пять квартир** в Москве, 20 автомобилей, три денежных приза по 1 миллиону рублей каждый, 30 денежных призов по 100 тысяч рублей, три туристические поездки для четверых взрослых и двух детей (до 12 лет), билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™, мобильные устройства, игровые приставки, телевизоры и многое другое.

Призы разделены на две категории: моментальные и коллекционные. Например, из 20 разыгрываемых автомобилей (один автомобиль участвует в розыгрыше суперприза) 12 машин – это моментальные призы, а чтобы получить один из семи оставшихся автомобилей, нужно собрать коллекцию из трех определенных стикеров.

Кроме того, 25 декабря пройдет розыгрыш суперпризов для обладателей, зарегистрированных на сайте "Макдоналдс" или в мобильном приложении "Макдоналдс", коллекционных стикеров. За розыгрышем можно будет наблюдать в прямом эфире на страницах компании в социальных сетях: https://www.facebook.com/mcdonaldsrussia, https://vk.com/mcdonaldsrussia, https://www.youtube.com/user/McDonaldsRussia.

Ведущий Майк Айсмэн вместе со спортивным телекомментатором Георгием Черданцевым разыграют восемь суперпризов в четырех категориях. Это будут: квартира** в Москве, автомобиль, три билета на двоих на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ и три семейных путешествия (четыре взрослых и два ребенка (до 12 лет) в каждом).

Очень важный нюанс: победители не будут нести расходы на оплату налога на призы. "Макдоналдс" оплатит за победителей этот налог.

Выдача призов участникам, выигравшим в "Монополии в Макдоналдс 2017", стартует уже в первые рабочие дни 2018 года.

* Общий срок стимулирующего мероприятия с 27.11.2017 по 28.02.2018 (включительно), включая срок выдачи призов, если иной срок не предусмотрен правилами стимулирующего мероприятия для отдельных призов.

**Квартиры в строящемся доме. С подробной информацией об организаторе стимулирующего мероприятия, о правилах его проведения, участвующих продуктах, количестве и потребительских характеристиках призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться на mcdonalds.ru.