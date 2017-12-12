Зарплата младшего медперсонала и соцработников в Нижегородской области вырастет на 33% с 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Зарплата младшего медперсонала и соцработников в Нижегородской области вырастет на треть с 1 января 2018 года.

Согласно распоряжению областного правительства №1940-р "О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области" от 1 декабря 2017 года, повышение зарплаты заложено в облбюджет на 2018 год в соответствии с майскими указами президента РФ.

Согласно документу, зарплата младшего медперсонала и соцработников в Нижегородской области вырастет на 33%. Также на 17% поднимут заработные платы врачей и среднего медперсонала, работников учреждений культуры, преподавателей и научных сотрудников вузов. На 10% увеличатся зарплаты педагогов дополнительного образования, почти на 7% – преподавателей и мастеров производственного обучения, на 5% – школьных учителей и педагогов, оказывающих социальные услуги детям-сиротам.

Этим же распоряжением с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 4% зарплаты бюджетников, на которых не распространяются майские указы президента.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года наибольший рост зарплат среди нижегородских бюджетников был зарегистрирован у соцработников. По итогам января-июля 2017 года зарплата социальных работников составляла 22,9 тысячи рублей, преподаватели вузов получали в среднем 48,6 тысячи рублей, педагоги дошкольных образовательных учреждений – 28,3 тысячи рублей, педагоги общего образования – 34 тысячи рублей. Зарплаты в допобразовании составляли в среднем 30,2 тысячи рублей. Средняя зарплата представителей младшего медицинского персонала составляла 16,4 тысячи рублей, зарплата врачей в среднем составляла 43,3 тысячи рублей, среднего медперсонала – 24,2 тысячи рублей, работников учреждений культуры – 23,3 тысячи рублей, научных сотрудников – 44,5 тысячи рублей.