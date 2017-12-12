Проект "Карта озеленённых территорий Нижнего Новгорода" стал лауреатом нацпремии "Гражданская инициатива" Общество

Экологический проект "Карта озеленённых территорий Нижнего Новгорода" стал лауреатом национальной премии "Гражданская инициатива-2017". Об этом сообщается на сайте премии.

Торжественное награждение победителей состоялось 12 декабря в Москве. Всего в 2017 году в конкурсе приняли участие порядка 2,7 тысяч социальных проектов и инициатив граждан из 75 регионов России. В шорт-лист премии вошло 78 инициатив – по шесть проектов в каждой из 13 номинаций: "Ростки новой власти", "Здоровье нации", "Протяни руку", "Семья будущего", "Чужого горя не бывает", "Духовное наследие", "Наш общий дом – Россия", "Сохрани жизнь", "Зелёная планета", "Память", "Воздух свободы", "Раздвинь границы возможностей", "Новое слово".

По итогам конкурсного отбора 13 лауреатов получили статуэтку "Золотой росток" и денежный приз по 200 тысяч рублей. Проект "Карта озеленённых территорий Нижнего Новгорода" под руководством Татьяны Паутовой победил в номинации "Зелёная планета", рассматривающей гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных.