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Общество

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров вручил паспорта юным жителям района

14 декабря 2017 13:07  [75] Общество

Фото: Администрация Канавинского района

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров 13 декабря вручил паспорта юным жителям района. Об этом пресс-служба райадминистарции сообщила 14 декабря 2017 года.

Согласно информации, в мероприятии также приняла участие начальник отдела полиции по вопросам миграции Елена Кодина, которая обратилась к юным канавинцам с добрыми и напутственными словами. Всего на мероприятии присутствовало шесть молодых жителей Канавинского района, достигших четырнадцатилетнего возраста.

"В этот, я уверен, важный для всех вас день, когда вы получаете свои первые документы гражданина Российской Федерации, я хочу пожелать вам целеустремленности и осознания своей важности в масштабах нашей огромной страны. От того, как вы будете трудиться на благо нашей Родины, от того какой путь выберете в своей жизни будет зависеть успех вашей самореализации. Будьте же достойными гражданами России, в добрый путь, ребята", - сказал Шаров.

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