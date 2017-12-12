Владимир Путин намерен поручить правительству РФ включить пенсионеров по старости в список льготников по земельным налогам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин намерен поручить правительству РФ включить пенсионеров по старости в список льготников по земельным налогам. Об этом он заявил в ходе традиционной итоговой пресс-конференции, которая проходит 14 декабря 2017 года.

Отвечая на вопрос о повышении кадастровой стоимости земли, которая повлекла за собой значительный рост налогов, сказавшийся, в первую очередь, на обычных гражданах, владельцах садовых участков и частных домов, президент сказал, что поручит правительству РФ и Госдуме рассмотреть вопрос о том, чтобы те граждане, которые в настоящее время получают льготы по земельным налогам в размере 10 тысяч рублей, были полностью освобождены от уплаты этого налога.

Также Владимир Путин рекомендовал расширить список этих льготников за счёт пенсионеров по старости.