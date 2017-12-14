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Общество

МЧС прогнозирует увеличение числа ДТП в Нижегородской области в связи с туманом 14-15 декабря

14 декабря 2017 15:25  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует увеличение числа ДТП в Нижегородской области в связи с туманом 14-15 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, до конца дня 14 декабря, а также ночью и утром 15 декабря, местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.

Также существует вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта.

Напомним, что МЧС предупреждает также о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с мокрым снегом и гололедицей 14 декабря.

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