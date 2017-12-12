Эксперты рынка малоэтажного строительства назвали проект "Окский берег" одним из самых успешных на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, 12 декабря в ТПП в Нижнем Новгороде прошёл круглый стол на тему "Малоэтажное строительство в Нижегородской области - 10 лет: итоги и перспективы". Главной темой мероприятия стало подведение итогов работы Нижегородской ассоциации малоэтажного строительства, а также планы и перспективы развития малоэтажного строительства в регионе.
По словам сопредседателя НАМС Шамиля Мансурова, за годы работы организации при поддержке ассоциации были реализованы пилотные проекты комплексного освоения территорий в различных районах области. Как отметил Мансуров, один из них, проект "Окский берег" в пригороде Нижнего Новгорода (посёлок Новинки) может считаться флагманом рынка малоэтажного строительства не только в регионе, но и во всей России. "Наиболее интенсивно он развивался на протяжении последних четырех лет. За это время вырос не просто жилой комплекс, а новый полноценный район с жилыми массивами, собственной инфраструктурой, детскими площадками и общественными зонами, дорогами и полноценным транспортным сообщением", - говорится в пресс-релизе.
На мероприятии заместитель министра социальной политики Нижегородской области Евгений Морозов отметил успехи проекта в части реализации программы "Жилье для российской семьи" (которая заканчивается в текущем году) и рассказал о разработке некого "дубликата" программы. "Активно ведется проработка нормативно-правовых актов, которые продлевают программу, но называться она уже будет "Жилье для нижегородской семьи", - сообщил Морозов.
Напомним, что "Окский берег" в 2017 году вошёл в тройку лидеров по реализации программы ЖРС, в ТОП-50 крупнейших проектов России, а также стал единственным застройщиком среди нижегородцев, кто попал в тройку финалистов в отраслевом конкурсе Министерства строительства 2017 года.
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