Эксперты рынка малоэтажного строительства назвали проект "Окский берег" одним из самых успешных на федеральном уровне Бизнес

Эксперты рынка малоэтажного строительства назвали проект "Окский берег" одним из самых успешных на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Согласно информации, 12 декабря в ТПП в Нижнем Новгороде прошёл круглый стол на тему "Малоэтажное строительство в Нижегородской области - 10 лет: итоги и перспективы". Главной темой мероприятия стало подведение итогов работы Нижегородской ассоциации малоэтажного строительства, а также планы и перспективы развития малоэтажного строительства в регионе.



По словам сопредседателя НАМС Шамиля Мансурова, за годы работы организации при поддержке ассоциации были реализованы пилотные проекты комплексного освоения территорий в различных районах области. Как отметил Мансуров, один из них, проект "Окский берег" в пригороде Нижнего Новгорода (посёлок Новинки) может считаться флагманом рынка малоэтажного строительства не только в регионе, но и во всей России. "Наиболее интенсивно он развивался на протяжении последних четырех лет. За это время вырос не просто жилой комплекс, а новый полноценный район с жилыми массивами, собственной инфраструктурой, детскими площадками и общественными зонами, дорогами и полноценным транспортным сообщением", - говорится в пресс-релизе.



На мероприятии заместитель министра социальной политики Нижегородской области Евгений Морозов отметил успехи проекта в части реализации программы "Жилье для российской семьи" (которая заканчивается в текущем году) и рассказал о разработке некого "дубликата" программы. "Активно ведется проработка нормативно-правовых актов, которые продлевают программу, но называться она уже будет "Жилье для нижегородской семьи", - сообщил Морозов.



Напомним, что "Окский берег" в 2017 году вошёл в тройку лидеров по реализации программы ЖРС, в ТОП-50 крупнейших проектов России, а также стал единственным застройщиком среди нижегородцев, кто попал в тройку финалистов в отраслевом конкурсе Министерства строительства 2017 года.