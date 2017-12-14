"Передвижная группа примирения" для решения этнических конфликтов заработает в Нижегородской области с 18 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Передвижная группа примирения" для решения этнических конфликтов заработает в Нижегородской области с 18 декабря 2017 года. Об этом директор Приволжского миграционного центра Аламаз Чолоян сообщила в рамках пресс-конференции 14 декабря.

По ее словам, данная группа начнет работу в рамках реализации первого этапа проекта "Территория согласия", который стартовал в регионе с начала декабря текущего года и продлится до декабря 2018 года. Проект реализовывается на грант президента РФ в размере 2,5 млн рублей и на собственные деньги миграционного центра.

Как отметила руководитель проекта, мобильная служба по решению конфликтов будет включать в себя психолога, двух юристов, а также представителей различных диаспор и религий.

Для срочных звонков будет работать круглосуточная горячая линия, по которой сможет обратиться любой гражданин, ставший свидетелем или участником межнационального конфликта.

В рамках работы мобильная группа будет выезжать на место конфликта и решать возникшие вопросы. Телефон всегда будет находиться у юриста, который обязан оперативно приезжать в случае подозрения или жалобы на незаконность задержания мигрантов правоохранителями, а также при столкновениях и конфликтах различных диаспор. Телефон линии со следующей рабочей недели будет предоставлен миграционным центром всем существующим в регионе диаспорам, а также общественности.

Кроме того, в рамках реализации проекта в течение года организаторы намерены снять несколько видеороликов о культуре и истории мигрантов из ближнего зарубежья, которые будут транслироваться в местах скопления людей: аэропорт, вокзал.

"Задача данного проекта — показать, что конфликты и недопонимания можно и нужно решать мирным путем. Мы будем направлять основное внимание на вновь прибывшую молодежь. Поскольку основные очаги напряженности и конфликтности возникают именно среди молодых. Для этого будут реализованы комплексные действия: правовая, языковая и психологическая помощь 3500 молодым мигрантам через расширение деятельности общественной приемной и горячей линии, спортивные, просветительские и культурные мероприятия", - подвела итог Чолоян.

Напомним также, что свыше 100 млн рублей заложено на программу "Гармонизация межнациональных отношений" региона в 2018 – 2025 гг.