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Политика

"Единая Россия" окажет поддержку Владимиру Путину на выборах президента в 2018 году

14 декабря 2017 17:22  [34] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" окажет поддержку Владимиру Путину на выборах президента в 2018 году. Об этом НРО партии сообщило 14 декабря 2017 года.

"Мы поддерживаем решение президента РФ идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании. На сегодняшний день у "Единой России" создана самая разветвлённая региональная сеть", - заявил и.о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак.


По его словам, Путин не только моральный лидер партии, он – национальный лидер всей России, которого поддерживают представители разных партий и движений независимо от их политических взглядов.
"Владимир Владимирович – надпартийный лидер, и его желание идти не от конкретной партии, а самовыдвиженцем от всех людей, которые его поддерживают, понятно. На предстоящем съезде партия примет заявление о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Уверен, что это заявление будет поддержано делегатами единогласно", - заключил Турчак.

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