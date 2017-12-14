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Общество

Нижегородский водоканал приобрел комплекс по санации трубопроводов

14 декабря 2017 17:35  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал приобрел комплекс по санации трубопроводов. Об этом компания сообщила 14 декабря 2017 года.

Согласно информации, новое оборудование позволит увеличить темпы обновления сетей водоснабжения и водоотведения. Комплекс по санации трубопроводов позволит Нижегородскому водоканалу собственными силами восстанавливать трубопроводы диаметром 300, 400, 500, 600 мм методом нанесения на внутреннюю поверхность трубопровода цементно-песчаного раствора, а также восстанавливать стены камер и колодцев.

В ходе презентации оборудования управляющий директор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Прохорчев рассказал, что сегодня санация является самым оптимальным способом обновления сетей. "Санация позволяет полностью восстановить трубу без ее перекладки и больших объемов раскопок по всему городу, зачастую на проезжей части. Технология продлевает жизнь труб на долгие годы. В текущем году по программе капитального ремонта мы просанировали около двух с половиной тысяч метров сетей, стоимость работ составила 60 миллионов рублей. В следующем году мы намерены увеличить темпы санации минимум в четыре раза – до десяти тысяч метров, из которых более четырех с половиной тысяч метров обновим уже своими силами с помощью этого комплекса", - сказал он.

Раньше для производства подобных работ компании приходилось обращаться к помощи подрядных организаций. Проведение санации собственными силами позволит Нижегородскому водоканалу более эффективно планировать распределение ресурсов, следовать графикам и контролировать ход ремонтов.

Для проведения работ по санации в настоящее время Нижегородский водоканал набирает в штат две бригады. Каждая из них будет состоять из одного мастера, шести слесарей и одного газоэлектросварщика. "В перспективе будем расширять состав подразделения и его техническое оснащение, чтобы все работы по санации мы могли производить сами без привлечения подрядчиков", - отметил Александр Прохорчев.

Оборудование закуплено на средства Нижегородского водоканала, его стоимость составила 24 млн 250 тысяч рублей вместе с автотранспортом, предназначенным для его перевозки и эксплуатации.

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