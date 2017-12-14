"Ситуация с межнациональной нетерпимостью в Нижегородской области не намного лучше, чем в Европе", - Алмаз Чолоян Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня "Ситуация с межнациональной нетерпимостью в Нижегородской области не намного лучше, чем в Европе", - об этом директор Приволжского миграционного центра, правозащитница Алмаз Чолоян сообщила в рамках пресс-конференции 14 декабря, комментируя начало работы проекта "Территория согласия" в регионе.



"Проблема межэтнической нетерпимости - домашняя. Мы привыкли думать о конфликтах с мигрантами в странах Европы, но не думаем о том, что в Нижегородской области ситуация не намного лучше. Молодежь из бывших союзных республик, приехавшая на территорию современной России, часто попадает под влияние неграмотных людей, но грамотно организованных провокаций. Часто стычки происходят от обычного безделья, у молодых людей слишком много времени, которое нечем занять, и слишком мало знаний как о Коране, так и о Библии, при этом религиозные конфликты занимают очень большой процент в таких случаях", - отмечает правозащитница.



"Наша цель - привлечь хотя бы 50% такой молодежи в различные сферы социальной активности: от спорта и организации мероприятий, до помощи домам престарелых. Большую роль в назревании конфликтов играет доступность любой информации в интернете, зачастую она искажена таким образом, чтобы извратить понятия молодого человека о добре и зле. В моей практике случалось очень часто, когда двое близких друзей из-за одного неосторожно сказанного слова становились врагами. Такие конфликты не решаются быстро, для снижения напряженности мы запланировали ряд проектов, которые займут не один год. Мы готовы оказывать любые виды поддержки молодым мигрантам. Как говорится, капля камень точит, так что ожидаем, что проблема межнациональной розни здесь у нас перестанет быть такой острой", - подвела итог Алмаз Чолоян.



Напомним, что "Передвижная группа примирения" для решения этнических конфликтов начнет работу в Нижегородской области с 18 декабря 2017 года.

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