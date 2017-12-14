Нижегородское УФАС сообщило об увеличении более чем в 2,5 раза объема закупок ГП НО "НОФ" с 2015 года Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородское УФАС сообщило об увеличении более чем в 2,5 раза объема закупок ГП НО "Нижегородская областная фармация" ("НОФ") с 2015 года. Об этом начальник отдела контроля госзакупок управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области Светлана Кирьякова заявила на заседании Общественно-консультативного совета при УФАС 14 декабря 2017 года.

По ее словам, в 2015 году объем закупок "НОФ" составлял более 3 млрд рублей, в 2016 году, когда УФАС оспаривал закон о праве "НОФ" быть единственным поставщиком лекарств в медучреждения региона – менее 3 млрд рублей, в 2017 году – более 8 млрд рублей.

"Кроме того, нижегородское УФАС зафиксировало в "НОФ" наибольшее количество максимальных цен на лекарства в ноябре 2017 года. "Лекарства, которые ГП реализует - одни из самых дорогих. Мы ежемесячно проводим мониторинг цен, восемь-десять позиций – это препараты, поставляемые единственным поставщиком", - подчеркнула Светлана Кирьякова.

Напомним, что в январе 2016 года ГП "Нижегородская областная фармация" законодательно утверждена как единственный поставщик лекарств в медучреждения региона.

В конце марта 2017 года ГП получило право единственного поставщика соцуслуги по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. УФАС данные законы оспаривает.