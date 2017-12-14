Общественная палата Нижнего Новгорода планирует в 2018 году заняться вопросом ЖКХ и взаимодействия с ДУКами Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Общественная палата Нижнего Новгорода планирует в 2018 году заняться вопросом ЖКХ и взаимодействия с ДУКами. Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы, 14 декабря состоялось открытое заседание Общественной палаты, на котором были подведены итоги работы за три месяца и намечены планы на будущее.

Согласно информации, в повестке было семь вопросов: об утверждении Регламента ОП, Кодекса этики, Порядка работы с обращениями граждан; члены Общественной палаты заслушали информацию о результатах работы проектных групп по разработке сайте ОП и единого событийного календаря, о создании Городского совета при ОП. Кроме этого были подведены итоги года и намечены планы на будущее.

Как рассказала председатель Общественной палаты Юлия Крузе, сейчас в палате идет активная работа над "Стратегией развития Нижнего Новгорода", а в планах на ближайшее время разработка острейшей для горожан темы ЖКХ и взаимоотношений с ДУКами. "В первую очередь мы должны были решать проблему коммуникаций, и мы сделали неплохие первые шаги. А сейчас мы отрабатываем механизм системного взаимодействия с органами местного самоуправления, с комиссиями городской Думы, с департаментами администрации, чтобы общение администрации с жителями стало более продуктивным и результативным", - подчеркнула она.

Говоря о результатах работы Общественной палаты, заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов отметил, что многое из того, что удалось сделать, даст материальный эффект через некоторое время. В частности, при участии Общественной палаты была разработана и принята Концепция по развитию малого и среднего предпринимательства. При этом, есть и конкретные результаты: силами Общественной палаты благоустроены скверы и запущен уникальный образовательный проект "АкадемиУм".

"Несмотря на то, что Общественная палата Нижнего Новгорода действовала менее чем полгода, нам удалось реализовать принцип открытости власти, который возвращает городской власти доверие жителей. Потому что палата состоит из тех активных жителей, вокруг которых аккумулируются группы по интересам. Это общественники, экологи, юристы, благотворители - это люди, которые не раз доказывали что, они могут делать добрые дела и продвигать наш город. Благодаря им удалось создать действующий орган, который взаимодействует с властью, влияет на власть и который власть, действительно, слышит", - сказал Михаил Кузнецов.

Как сообщалось ранее, опыт Нижнего Новгорода по созданию Общественной палаты признан одной из лучших муниципальных практик 2017 года на IV Всероссийском форуме "Живых городов", который проходил с 23 ноября по 2 декабря в Москве

Напомним, что формирование Общественной палаты состоялось 25 августа 2017 года во время работы форума "Активный Нижний" на Нижегородской ярмарке. В состав палаты I созыва вошли 33 человека из 135 кандидатов.