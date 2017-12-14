Преимущества изготовления деталей на заказ

Очень часто в период эксплуатации разных по сложности механизмов и оборудования возникает необходимость сменить изношенный элемент либо весь вышедший из строя узел. Очень повезет, если имеется поставщик запчастей к оборудованию, но зачастую сменных запчастей в наличии нет, или ждать доставку нужных деталей придется очень долго. Случается так, что некоторые поставщики, используя свое положение, устанавливают слишком высокие цены. Также может быть такая сложность, когда производитель реализует продукцию только в сборе, либо она попросту устарела и комплектующие детали к ней больше не изготавливаются.

Есть ли выход из этой ситуации?

Компания «Гидростандарт» предоставляет услуги по металлообработке и изготовлению любых по сложности деталей. На сайте http://ikarm.ru об этом можно найти больше информации. В данном случае можно быть уверенными, что изготовление деталей будет осуществлено опытными специалистами, которые в своей работе используют современное оборудование с ЧПУ. После этого все изделия проверяются в отделе технического контроля.

В настоящее время можно изготовить все, от простых изделий из металла до сложных деталей для автомобилей и промышленного оборудования.

Почему лучше заказать изготовление деталей?

Даже надежная оснастка со временем может начать изнашиваться и выйти из строя. Если оборудование используется предприятием длительное время, то высока вероятность, что оно попросту устарело, а сменные детали к нему уже не выпускают или предоставляются лишь в сборе. Это может существенно увеличить статью расходов, связанную с заменой основных частей приспособлений. Выходом из ситуации может стать заказ изготовления нужных деталей. Таким образом, можно получить только нужные для работы конкретного механизма запчасти и, возможно, сэкономить на приобретении дорогостоящего узла в сборе.

Выгоды изготовления запчастей на заказ:

• Изготовление деталей и комплектующих происходит на новейшем оборудовании под присмотром квалифицированных мастеров;

• Возможность заказа изготовления запчастей по чертежам клиента либо согласно эталонной детали. Для этого инженеры проведут все нужные замеры и выполнят работу быстро и качественно.

• Высокие гарантии изготовления качественных деталей, которые будут соответствовать установленным нормам.