ВМЗ проведёт благотворительную ярмарку "Волшебные рукавички" в Выксе Нижегородской области 17 декабря Общество

ВМЗ проведёт благотворительную ярмарку "Волшебные рукавички" в Выксе Нижегородской области 17 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Выксунский металлургический завод" (АО "ВМЗ", входит в состав Объединенной металлургической компании, АО "ОМК", г. Москва) 15 декабря 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, предновогодняя благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" пройдет в городском округе Выкса впервые. Организатор мероприятия – ВМЗ при поддержке администрации Выксы.

"Предновогодняя ярмарка развернется в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимп" с 11:00 до 16:00. Жители и гости округа смогут приобрести уникальные подарки и сувениры ручной работы. Посетителей также ожидают праздничная концертная программа и мастер-классы", - говорится в сообщении.



Как сообщают организаторы, все вырученные средства пойдут на реализацию социальных проектов участников ярмарки.

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