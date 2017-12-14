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Общество

ВМЗ проведёт благотворительную ярмарку "Волшебные рукавички" в Выксе Нижегородской области 17 декабря

15 декабря 2017 10:48  [59] Общество

ВМЗ проведёт благотворительную ярмарку "Волшебные рукавички" в Выксе Нижегородской области 17 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Выксунский металлургический завод" (АО "ВМЗ", входит в состав Объединенной металлургической компании, АО "ОМК", г. Москва) 15 декабря 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, предновогодняя благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" пройдет в городском округе Выкса впервые. Организатор мероприятия – ВМЗ при поддержке администрации Выксы.

"Предновогодняя ярмарка развернется в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимп" с 11:00 до 16:00. Жители и гости округа смогут приобрести уникальные подарки и сувениры ручной работы. Посетителей также ожидают праздничная концертная программа и мастер-классы", - говорится в сообщении.

Как сообщают организаторы, все вырученные средства пойдут на реализацию социальных проектов участников ярмарки.

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