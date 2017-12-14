Последние новости рубрики Происшествия
15 декабря 2017 11:16  [99] Житель Сормовского района Нижнего Новгорода осужден на 3,5 года колонии за покушение на изнасилование девушки
15 декабря 2017 11:15  [60] Житель Балахны Нижегородской области получил три года условно за незаконную рубку девяти сосен
15 декабря 2017 09:38  [131] "Лада" насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Нижнем Новгороде 14 декабря
14 декабря 2017 12:52  [372] Четверо жителей Казани и Москвы предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве 10 млн рублей у нижегородского юриста
14 декабря 2017 11:15  [241] Цех по производству детских кроваток горел в Шахунье Нижегородской области 13 декабря
14 декабря 2017 10:16  [298] Автомобиль сбил переходившую дорогу на "зелёный" школьницу в Нижнем Новгороде 13 декабря
13 декабря 2017 10:48  [243] Житель Выксы Нижегородской области предстанет перед судом за взятку сотруднику ГИБДД
13 декабря 2017 10:30  [528] Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря
13 декабря 2017 10:10  [414] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти мужчины на озере в Канавинском районе
13 декабря 2017 09:23  [343] Суд оставил в силе условный срок двум нижегородцам за кражу автомобилей с помощью эвакуатора
Происшествия

Житель Балахны Нижегородской области получил три года условно за незаконную рубку девяти сосен

15 декабря 2017 11:15  [60] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Балахны Нижегородской области получил три года условно за незаконную рубку девяти сосен. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 15 декабря 2017 года.

Судом установлено, что с сентября по декабрь 2016 года, 54-летний подсудимый незаконно спилил девять сосен в Бурцевском участковом лесничестве Балахнинского лесничества. Таким образом, департаменту лесного хозяйства Нижегородской области был причинён материальный ущерб на общую сумму более 550 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) к трём годам лишения свободы условно. Также он обязан возместить деплесхозу ущерб в размере 550 тысяч рублей.

Напомним, что в ноябре 2017 года региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по факту незаконной рубки 30 сосен в Борском лесничестве.

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года двое жителей Нижегородской области были приговорены к реальным срокам за незаконную вырубку двух сосен.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph