Житель Балахны Нижегородской области получил три года условно за незаконную рубку девяти сосен Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Балахны Нижегородской области получил три года условно за незаконную рубку девяти сосен. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 15 декабря 2017 года.

Судом установлено, что с сентября по декабрь 2016 года, 54-летний подсудимый незаконно спилил девять сосен в Бурцевском участковом лесничестве Балахнинского лесничества. Таким образом, департаменту лесного хозяйства Нижегородской области был причинён материальный ущерб на общую сумму более 550 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) к трём годам лишения свободы условно. Также он обязан возместить деплесхозу ущерб в размере 550 тысяч рублей.

Напомним, что в ноябре 2017 года региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по факту незаконной рубки 30 сосен в Борском лесничестве.

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года двое жителей Нижегородской области были приговорены к реальным срокам за незаконную вырубку двух сосен.