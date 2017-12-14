Последние новости рубрики Происшествия
15 декабря 2017 11:16  [3] Житель Сормовского района Нижнего Новгорода осужден на 3,5 года колонии за покушение на изнасилование девушки
15 декабря 2017 11:15  [2] Житель Балахны Нижегородской области получил три года условно за незаконную рубку девяти сосен
15 декабря 2017 09:38  [115] "Лада" насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Нижнем Новгороде 14 декабря
14 декабря 2017 12:52  [369] Четверо жителей Казани и Москвы предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве 10 млн рублей у нижегородского юриста
14 декабря 2017 11:15  [239] Цех по производству детских кроваток горел в Шахунье Нижегородской области 13 декабря
14 декабря 2017 10:16  [296] Автомобиль сбил переходившую дорогу на "зелёный" школьницу в Нижнем Новгороде 13 декабря
13 декабря 2017 10:48  [243] Житель Выксы Нижегородской области предстанет перед судом за взятку сотруднику ГИБДД
13 декабря 2017 10:30  [528] Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря
13 декабря 2017 10:10  [414] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти мужчины на озере в Канавинском районе
13 декабря 2017 09:23  [343] Суд оставил в силе условный срок двум нижегородцам за кражу автомобилей с помощью эвакуатора
Происшествия

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода осужден на 3,5 года колонии за покушение на изнасилование девушки

15 декабря 2017 11:16  [3] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода осужден на три года и шесть месяцев колонии строгого режима за покушение на изнасилование девушки. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, ночью 20 июля 2017 в подъезде дома на пр. Союзный подсудимый напал на молодую девушку и покушался на ее изнасилование. Благодаря оказанному 25-летней потерпевшей сопротивлению, нападавший не смог реализовать свои преступные намерения и скрылся с места происшествия. Противоправные действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения и распространялись в СМИ с целью установления его местонахождения.

Уголовное дело в отношении 20-летнемго гражданина было возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование). В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии он не признал. Обвиняемый утверждал, что намеревался только ограбить девушку. Приговор в законную силу не вступил.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph