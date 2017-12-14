Житель Сормовского района Нижнего Новгорода осужден на 3,5 года колонии за покушение на изнасилование девушки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода осужден на три года и шесть месяцев колонии строгого режима за покушение на изнасилование девушки. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, ночью 20 июля 2017 в подъезде дома на пр. Союзный подсудимый напал на молодую девушку и покушался на ее изнасилование. Благодаря оказанному 25-летней потерпевшей сопротивлению, нападавший не смог реализовать свои преступные намерения и скрылся с места происшествия. Противоправные действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения и распространялись в СМИ с целью установления его местонахождения.

Уголовное дело в отношении 20-летнемго гражданина было возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование). В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии он не признал. Обвиняемый утверждал, что намеревался только ограбить девушку. Приговор в законную силу не вступил.