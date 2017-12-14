ЦБ РФ объявил о санации имеющего филиалы в Нижнем Новгороде "Промсвязьбанка"

Центробанк России объявил о санации имеющего филиалы в Нижнем Новгороде ПАО "Промсвязьбанк". Об этом сообщается на сайте регулятора 15 декабря 2017 года.
Согласно информации, ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Промсвязьбанк". В кредитной организации введена временная администрация. Для санации будут использоваться средства Фонда консолидации банковского сектора. Предусмотрено предоставление "Промсвязьбанку" средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.
"Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку "Промсвязьбанку", гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка", - отмечается в сообщении ЦБ.
Напомним, в сентябре 2017 года ЦБ РФ издал постановление о санации "Бинбанка".
СПРАВКА:
ПАО "Промсвязьбанк" занимает девятое место по величине активов среди российских банков (1,3 трлн рублей на 1 декабря 2017 года). Установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, 2,73 млн клиентов — юридических лиц, МСБ и физических лиц (2,5 млн клиентов), офисы находятся во всех федеральных округах.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+