Два жителя Заволжья Нижегородской области приговорены к восьми и пяти годам за избиение школьника до смерти Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Два жителя Городецкого района Нижегородской области осуждены за избиение подростка до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 15 декабря 2017 года.

Следствием и судом было установлено, что утром 1 января 2016 года около одного из кафе в Заволжье между подсудимыми и 16-летним юношей произошла драка, в ходе которой злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую медпомощь. Пострадавший был госпитализирован. Несмотря на оказанный комплекс реанимационных мероприятий, на следующий день он скончался в лечебном учреждении.

По данным СК, на пути к кафе потерпевший, споткнувшись, задел одного из обвиняемых, из-за чего между ними произошёл конфликт, в котором впоследствии принял участие и второй обвиняемый. Погибший обучался в средней общеобразовательной школе. Он воспитывался в благополучной семье, на учетах не состоял.

Уголовное дело в отношении двух мужчин было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе предварительного расследования вину признал только один.

Приговором суда 28-летний подсудимый, который не признавал себя виновным, приговорен к восьми годам, 27-летний подсудимый – к пяти годам колонии строгого режима.