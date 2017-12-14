Администрация Нижнего Новгорода в четвертый раз выставила на торги свою долю в доме поэта Анатолия Мариенгофа Общество

Дом №10В по ул.Большая Покровская Фото: Администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода в четвертый раз выставила на торги свою долю в доме поэта Анатолия Мариенгофа. О продаже помещения сообщается в материалах, опубликованных на сайте горадминистрации.

Согласно опубликованной информации, 16 января 2018 года пройдет аукцион по продаже 3/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (площадь – 209,9 кв метров) в четырехэтажном многоквартирном доме №10В по ул. Большой Покровской. Начальная цена - 7,1 млн рублей.

Продаваемое помещение входит в состав здания, являющегося объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения – "Комплекс доходных домов торговой фирмы Кудряшова и Чеснокова. Жилой флигель".

Напомним, предыдущий аукцион не состоялся в ноябре 2017 года из-за отсутствия заявок.

Напомним также, что в феврале 2016 года на доме была установлена мемориальная доска Анатолию Мариенгофу. Поэт жил здесь до 1913 года.