Молодежная палата Нижнего Новгорода подвела итоги 2017 года Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Молодежная палата Нижнего Новгорода подвела итоги работы в 2017 году. Об этом пресс-служба Думы Нижнего Новгорода сообщила 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко приняла участие в заседании Молодежной палаты при городской Думе. В ходе заседания председатель Молодежной палаты Кирилл Карташев подвел итоги деятельности за 2017 год и озвучил планы на будущий год. Кроме этого, был представлен проект нового молодежного органа – Городской совет при Молодежной палате Нижнего Новгорода.

Глава города высоко оценила деятельность членов Молодежной палаты и отметила, что один из проектов, фестиваль "Все свои" вошел в федеральную повестку.

"Количество проектов, которые делает наша Молодежная палата, перешло в качество. Фестиваль "Все свои" сделан был интересно, достойно, не для "галочки". В целом, за первый год своей работы третий созыв Молодежной палаты успел сделать много хорошего. Городской власти знакомство и общение с вами также принесло большую пользу, потому что у вас свежий и нестандартный взгляд на происходящее и огромное желание активно помогать в улучшении жизни в нашем городе. Отрадно, что Молодежная палата не стала какой-то формальной бюрократической структурой, а является действенной и актуальной молодежной организацией. Вы успели помочь ветеранам Великой Отечественной войны, провели чудесный фестиваль "Все свои", провели КВН, решали экологические вопросы, причем с личным участием и выполнили множество других добрых дел, которыми можно гордиться и ставить в пример всем нижегородцам", - сказала Солонченко.

Она напомнила, что в этом году у нижегородской молодежи появились два важных объекта: Дом молодежи, и Дом КВН, которые помогут молодым людям в реализации новых интересных проектов.

В завершении глава города вручила руководителям общественных организаций, которые сотрудничают с Молодежной палатой, благодарственные письма и поздравила всех с наступающим Новым годом.