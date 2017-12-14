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Общество

Освящение отреставрированного храма прошло в г.о. Бор Нижегородской области 15 декабря

15 декабря 2017 15:34  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял участие в церемонии освящения отреставрированного храма в г.о.Бор 15 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Богослужение в восстановленном храме в честь Воскресения Христова возглавил митрополит нижегородский и арзамасский Георгий.

Как напоминает пресс-служба ЗС НО, деревянная Воскресенская церковь в селе Неклюдово была построена еще в 20-е годы XVII века. Позже здание пострадало от пожара, а в 1930 году храм был закрыт под предлогом того, что здание церкви небезопасно для устройства массовых собраний верующих. Вскоре церковь еще раз горела. До восстановления храма богослужения в поселке Неклюдово совершались в молитвенном доме, находящемся в здании бывшего детского сада.

27 апреля 2014 года был совершен чин закладки нового храма, а 17 сентября 2017 года для церковной звонницы были освящены колокола. Как сообщается в пресс-релизе, возведенный храм является двухпрестольным.

"Восстановление церкви в честь Воскресения Христова - это не только сохранение истории, но и зримое свидетельство подлинного возрождения духовных традиций на нашей борской земле. Мне особенно приятно, что храм этот создан сообща, как когда-то это делали наши предки - всем миром, объединяя усилия церкви, прихожан, бизнеса в лице попечителей и благотворителей. Я верю в то, что храм в честь Воскресения Христова не только будет сиять своими золотыми куполами и крестами и оглашать округу малиновым звоном колоколов, но и духовно объединит всех борчан", - отметил Евгений Лебедев.

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