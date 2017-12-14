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Общество

Нижегородская администрация приняла постановления о развитии застроенных территорий в Нижегородском и Сормовском районах

15 декабря 2017 15:37  [46] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация приняла постановления о развитии застроенных территорий в Нижегородском и Сормовском районах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте горадминистрации.

Постановления о развитии застроенной территории (РЗТ) подписала и.о. сити-менеджера Наталия Казачкова 14 декабря 2017 года. Речь идёт об участках в границах улиц Лобачевского, Мечникова, Коммуны (площадь - 1,10 га) и в границах улиц Звездинка, Алексеевская (0,26 га). Второй участок расположен в границах культурного слоя Нижнего Новгорода и исторической территории "Старый Нижний Новгород".

Согласно постановлению, сносу либо реконструкции в рамках РЗТ подлежат девять домов: №№30, 32 и 34 по ул.Коммуны, №12 по ул.Лобачевского, №№43А, 43, 45А и 45Б по ул. Алексеевская и №17 в пер. Холодный.

Напомним, что администрация назначила десять аукционов на развитие территорий на 22 декабря, 11 – на 29 декабря 2017 года, 12 – на 12 января 2018 года.

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