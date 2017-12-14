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Общество

Студенты-экологи ННГАСУ приняли участие в образовательной викторине от Минэкологии и "Управления отходами-НН"

15 декабря 2017 16:19  [1] Общество

Фото: пресс-служба ЗАО "Управление отходами"

Студенты-экологи Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) приняли участие в образовательной викторине, организованной областным Министерством экологии, ЗАО "Управление отходами-НН" и Информационным центром атомной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Управление отходами".

Викторина, посвященная завершению Года экологии в России, состоялась 15 декабря. В жюри викторины присутствовали начальник управления охраны окружающей среды Наталья Швечкова, доцент кафедры экологии и природопользования ННГАСУ Елена Петрова и другие.

В ходе викторины пять команд будущих экологов состязались в знаниях об окружающей среде, безопасности на объектах атомной отрасли и области обращения с отходами. Победители и участники получили призы и подарки.

"Отрадно, что в Год экологии налажено всестороннее сотрудничество органов государственной власти, образовательных учреждений и организаций работающих в области обращения с отходами. Хорошо, когда будущие экологи уже со студенческой скамьи погружаются в тематику отрасли. Мы со своей стороны всегда открыты для любых общественных экологических инициатив, а порою и сами выступаем их инициаторами", - отметила генеральный директор ЗАО "Управление отходами-НН" Надежда Гаврилова.

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