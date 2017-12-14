Альфа-Банк предложит бесплатные услуги для юрлиц-клиентов Промсвязьбанка Бизнес

Альфа-Банк предложит бесплатные услуги для юридических лиц, являющихся клиентами Промсвязьбанка. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка 15 декабря 2017 года.

С 15 декабря Альфа-Банк объявляет акцию для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей – клиентов Промсвязьбанка. По условиям акции клиенты бесплатно получают: открытие счета; заверение карточки с образцами подписей; подключение к интернет-банку – "Альфа-Бизнес Онлайн"; три месяца обслуживания в рамках выбранного пакета услуг (при условии выбора ежемесячной формы оплаты); первое внесение наличных на счет; услуги персонального менеджера.

Согласно информации, акция распространяется на все пакеты услуг, открытые для подключения, кроме ПУ "На старт". Для участия в акции клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы, что он является клиентом Промсвязьбанка.

"Реквизиты счета можно забронировать на сайте банка в режиме онлайн за несколько минут. Номер забронированного счета сразу же придет по электронной почте, и клиент сможет указывать его в договорах, счетах и других документах. Предпринимателю останется только активировать счет. Для этого необходимо посетить выбранное при заполнении заявки отделение Альфа-Банка с пакетом необходимых документов. Номер счета после активации не изменится", - сообщается в пресс-релизе.

Также отмечается, что клиенты, пришедшие в Альфа-Банк по акции, получат все привилегии, доступные клиентам Альфа-Банка в рамках пакетов услуг. "Наше сообщение адресовано рынку и в первую очередь тем клиентам, которым ближе высокие стандарты обслуживания в частном банке. Мы уверены в высочайшем уровне качества наших услуг и сервиса, которые уже оценили более 360 тысяч клиентов из сегмента малого бизнеса. Именно поэтому мы запускаем данную акцию", - говорится в сообщении Альфа-Банка.

Напомним, что 15 декабря Центробанк России объявил о санации имеющего филиалы в Нижнем Новгороде ПАО "Промсвязьбанк".