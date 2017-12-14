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Экономика

"Мета-Ком Агро" открыло новый животноводческий комплекс в Лысковском районе Нижегородской области

15 декабря 2017 16:56  [64] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Мета-Ком Агро" открыло новый животноводческий комплекс в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, комплекс рассчитан на почти на 450 дойных коров и такой же двор для молодняка.

По словам руководителя сельхозпредприятия Валерия Кирпичева, необходимость в расширении возникла, так как с каждым годом в хозяйстве растет поголовье скота. Только за прошедший год оно увеличилось на 210 голов. Предприятие занимается собственным производством кормов и работает над постоянным совершенствованием кормовой базы, что влияет на увеличение производства молока. "Когда появилась необходимость в новом комплексе, мы решили участвовать в областной программе развития молочного скотоводства. Без субсидий от минсельхоза мы бы этот проект не потянули. Эта программа очень действенная", – сказал Кирпичев.

По данным регионального минсельхоза, в 2017 году в регионе введено три подобных крупных объекта общей мощностью 2 700 голов дойного стада.

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