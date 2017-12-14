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Общество

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра и метели 15-16 декабря

15 декабря 2017 16:57  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра и метели 15-16 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 16:00 до 19:00 15 декабря, а также ночью и утром 16 декабря, местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются усиления южного ветра порывами до 12-17 м/с и метель.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой, нарушения в работе систем ЖКХ.

Также из-за метели увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах, связанных со скоплениями легкового и большегрузного транспорта, и возможно увеличение количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.

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Теги:
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