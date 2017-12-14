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Культура и отдых

Первый спектакль проекта "Театры - детям" запланирован в нижегородском кукольном театре 16 декабря

15 декабря 2017 17:15  [19] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый спектакль в рамках проекта "Единой России" "Театры - детям" запланирован в нижегородском кукольном театре 16 декабря 2017 года. Об этом НРО партии сообщило 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, на сцене нижегородского театра кукол будет представлена сказка "Пираты и ларец Деда Мороза".

В Нижегородской области в проект вошли три нижегородских театра – ТЮЗ, "Вера" и кукольный. Из федерального и регионального бюджетов учреждениям культуры было выделено более 6 млн рублей. Эта сумма пойдет на приобретение театрального оборудования и новые постановки.

Премьеру в кукольном театре посетит региональный координатор проекта "Театры - детям", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова.

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