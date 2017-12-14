Нижегородский ФРП намерен привлечь банки к финансированию проектов вместо федерального Фонда Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области намерен привлечь банки к финансированию проектов вместо федерального ФРП. Об этом директор регионального Фонда Алексей Назаров сообщил на конференции 15 декабря 2017 года.



Он напомнил, что в настоящее время федеральный ФРП софинансирует 70% займа предприятия, на региональный фонд приходится 30%. Размер займа под 5% годовых может составлять от 20 млн рублей до 50 млн рублей.



"Сейчас мы планируем реализовать новый механизм работы с банками, где средства областного ФРП составят 15%, но сумма также будет от 6 млн рублей до 15 млн рублей, а средства федерального фонда могут быть заменены средствами банка. Присутствие фонда в сделках будет повышать их привлекательность для банков. Мы уже провели ряд переговоров и достигли в этом определенных результатов", - отметил Назаров.



Он также сообщил, что в настоящее время в региональном ФРП ведется работа с 12 заявками на сумму 427 млн рублей.



Напомним, Нижегородская область и ФРП подписали соглашение для льготного финансирования промышленности в июне 2017 года.