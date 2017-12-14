Переход Нижнего Новгорода на одноглавую систему станет главной темой программы "Послесловие. События недели" на ТК "Волга" 16 декабря Общество

Переход на одноглавую систему управления в Нижнем Новгороде станет главной темой программы "Послесловие. События недели" в эфире телекомпании "Волга" 16 декабря 2017 года.

Предполагается, что с этой же темой будет связано и интерактивное голосование в программе.

В силе других тем – встречи, переговоры и решения, принятые по итогам визита в Нижний Новгород президента РФ Владимира Путина и его встреч с врио губернатора Глебом Никитиным. Эти итоги Никитин прокомментировал в развернутом интервью нижегородским телеканалам, а на этой неделе подкрепил еще и важными встречами и переговорами в Москве.

В частности, в интервью нижегородским телеканалам глава региона прокомментировал вопрос газификации. "Вопрос поднимался во время встречи с Владимиром Путиным в Нижнем Новгороде. И президент сделал акцент на том, что при реализации такого рода проектов мы в обязательном порядке должны обеспечивать синхронизацию разводки газа непосредственно до потребителей. Поэтому при строительстве газопровода "Йошкар-Ола – Шаранга – Шахунья", мы предусмотрим программу такой синхронизации. Но надо понимать, что даже при принятии всех положительных решений, это довольно длительный проект. Тем не менее, мы мыслим стратегически, и наша цель – чтобы все населенные пункты, где проживает большое количество жителей, были газифицированы", - сказал врио губернатора.

Программа "Послесловие. События дня" выходит по будням в 21:30, "Послесловие. События недели" - в субботу в 18:00.