Движение по ул. Октябрьской в Нижнем Новгороде будет ограничено 17 декабря Общество

Движение по ул. Октябрьской в Нижнем Новгороде будет ограничено 17 декабря Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение по ул. Октябрьской в Нижнем Новгороде будет ограничено 17 декабря 2017года. Об этом администрация города сообщила 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, в связи с работами по благоустройству с 00:00 16 декабря до 23:59 17 декабря 2017 года движение транспорта по ул. Октябрьской в районе пересечения с ул. Большой Покровской будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

В этот период времени движение трамваев по маршруту №1 будет организовано по схеме: "Московский вокзал - улица Маслякова", по маршруту №2 - "Черный пруд - площадь Сенная - площадь Лядова - улица Маслякова", по маршруту №21 - "Парк Дубки - улица Маслякова".