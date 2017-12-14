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Общество

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода потребовала от подрядчика привести к норме детскую площадку на ул.Портовая

15 декабря 2017 18:31  [43] Общество

Фото: пресс-служба Канавинского района

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода потребовала от подрядчика привести к норме детскую площадку на ул.Портовая. Об этом сообщает пресс-служба райадминистрации.

15 декабря исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров провел инспекционный объезд благоустроенных дворов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В ходе объезда он посетил дворовую территорию по адресу ул. Портовая, 8, на которой в рамках проекта по благоустройству были проведены работы по озеленению территории, установке ограждений, замене бордюрного камня, асфальтировке, установке современных и многофункциональных детской и спортивной площадок.

Во время осмотра территории Михаил Шаров встретился с жителями двора по вопросу жалоб на некачественный фундамент детского игрового комплекса. По словам и.о. главы райадминистрации, к подрядчику уже предъявлены требования в кратчайшие сроки устранить недостатки.

"Относительно данной проблемы - мной уже даны указания поставить подрядчика в известность и устранить выявленные недоработки по площадке. Не может не радовать бдительность жителей двора в данном случае – эта их активность помогает нам тщательнее контролировать ход работ по благоустройству" - рассказал он.

Напомним, что в рамках проекта в 2017 году благоустраивается 172 дворовых территории при многоквартирных домах, в которых проживает 39 тысяч жителей. Общий объем финансирования – 390 млн рублей. В 2017 году в программе участвуют Нижний Новгород (147 дворов) и Дзержинск (25 дворов).

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