Нижегородская ТК "Волга" проведёт посвящённый своему 25-летию телемарафон 17 декабря Культура и отдых

Нижегородская телекомпания "Волга" проведёт посвящённый своему 25-летнему юбилею телемарафон 17 декабря 2017 года. Об этом сообщают организаторы.

Ведущими телемарафона выступят Ирина Вдовина и Александр Резонтов. Марафон стартует в 11:40.

Как сообщают организаторы, среди гостей будут бывшие главы Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков и Юрий Лебедев (включение в 13:40), временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (включение в 14:15), генеральный директор телекомпании "Волга" Олег Кондрашов (включение в 18:00).

Также гостями студии станут бывший ведущий ТК "Волга" Илья Новиков, председатель нижегородского Союза театральных деятелей Сергей Кабайло (один из создателей программы ТК "Волга" "Вечерний звон"), поэт и режиссер, долгие годы сотрудничающий с ТК "Волга" Александр Гронский.

На протяжении телемарафона нижегородцы смогут позвонить в прямой эфир и задать гостям и ведущим свои вопросы.