Последние новости рубрики Культура и отдых
15 декабря 2017 20:04  [61] Нижегородская ТК "Волга" проведёт посвящённый своему 25-летию телемарафон 17 декабря
15 декабря 2017 17:15  [85] Первый спектакль проекта "Театры - детям" запланирован в нижегородском кукольном театре 16 декабря
15 декабря 2017 15:04  [204] Символом новогодних праздников в Нижнем Новгороде станет ростовая кукла "Щелкунчик"
15 декабря 2017 14:42  [262] Почти 90 ледовых катков откроется в Нижнем Новгороде в преддверии новогодних праздников
14 декабря 2017 19:49  [158] Нижегородский оперный театр представит новую постановку оперетты "Сильва" в 2019 году
13 декабря 2017 10:40  [316] Посвящённая творчеству передвижников встреча из серии "Умные воскресенья" пройдёт в Дзержинске 17 декабря
12 декабря 2017 16:12  [460] Более 80 мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках общероссийского зимнего фестиваля "Выходи гулять!"
12 декабря 2017 12:20  [415] Нижегородский детский театр "Вера" получит 500 тысяч рублей субсидий на поддержку творческой деятельности в 2017 году
12 декабря 2017 10:58  [301] Альфа-Банк продолжил традицию театральных сезонов в Нижнем Новгороде спектаклем московского театра "Практика"
08 декабря 2017 11:08  [312] Вечеринка в честь презентации календаря Тиффани пройдет в Нижнем Новгороде 15 декабря
Культура и отдых

Нижегородская ТК "Волга" проведёт посвящённый своему 25-летию телемарафон 17 декабря

15 декабря 2017 20:04  [61] Культура и отдых

Нижегородская телекомпания "Волга" проведёт посвящённый своему 25-летнему юбилею телемарафон 17 декабря 2017 года. Об этом сообщают организаторы.

Ведущими телемарафона выступят Ирина Вдовина и Александр Резонтов. Марафон стартует в 11:40.

Как сообщают организаторы, среди гостей будут бывшие главы Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков и Юрий Лебедев (включение в 13:40), временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (включение в 14:15), генеральный директор телекомпании "Волга" Олег Кондрашов (включение в 18:00).

Также гостями студии станут бывший ведущий ТК "Волга" Илья Новиков, председатель нижегородского Союза театральных деятелей Сергей Кабайло (один из создателей программы ТК "Волга" "Вечерний звон"), поэт и режиссер, долгие годы сотрудничающий с ТК "Волга" Александр Гронский.

На протяжении телемарафона нижегородцы смогут позвонить в прямой эфир и задать гостям и ведущим свои вопросы.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph