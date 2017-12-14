Водитель грузовика погиб в ДТП с автобусом в Кстовском районе Нижегородской области 16 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Водитель грузовика погиб в ДТП с автобусом в Кстовском районе Нижегородской области 16 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Согласно предварительной информации, на трассе Москва-Уфа на территории Кстовского района в 04:30 водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом.

В результате ДТП водитель МАЗа погиб. Ещё семь человек госпитализированы. Движение в районе автоаварии организуется с помощью сотрудников УГИБДД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.