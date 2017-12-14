Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода более 63 млн рублей нижегородской фирмой Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода за рубеж более 63 млн рублей нижегородской фирмой. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления 15 декабря 2017 года.

Уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов было возбуждено сотрудниками Приволжской оперативной таможни 14 декабря

Согласно информации, директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ) заключила два договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования, на 70,5 млн рублей. За товар в пользу нерезидента из Молдовы было перечислено 63,6 млн рублей, при этом информация о ввозе на территорию РФ товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует. Таким образом, договор содержал заведомо недостоверные сведения.

Как сообщает таможенное управление, за данное преступление (п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода") предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как напоминает ведомство, в сентябре 2017 года Приволжской оперативной таможней также было возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по ст. 193.1 УК РФ. Тогда две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по той же схеме: директора фирм заключали контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег (11 млн долларов США и 7,6 млн долларов США). В итоге нерезидентам было перечислено 986,7 млн рублей.