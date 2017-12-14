Зачем нужна шлифовка паркета?

Паркет становится всё более популярным. Среди других покрытий он выделяется своей презентабельностью и универсальностью. Те, кто единожды отдал ему предпочтение, уже не станет присматриваться к иным вариантам. Кроме того, паркету довольно легко вернуть былой лоск и привлекательность. В этом поможет процедура шлифовки.



Сегодня на рынке многие компании предлагают услугу восстановления паркета. Узнать стоимость шлифовки и заказать её можно по ссылке http://freshparket.ru/shlifovka-parketa.

Планки паркета обычно состоят из натурального дерева. Они соединяются между собой при помощи специальных гребней и пазов. Так создаётся рисунок, который в дальнейшем станет истинным украшением интерьера. Верхнюю часть планки принято называть лицевой стороной.

Разновидностей паркета существует масса, и каждый из них обладает своим слоем износа. Естественно предположить, что чем толще массив дерева, тем более высоким он будет, и дольше прослужат своему владельцу паркетные доски.



Шлифовка – это процедура, которая снимает верхний слой дерева, что за период эксплуатации успел пропитаться грязью и пылью, оброс царапинами, шероховатостями и вмятинами. Конечно, можно попытаться отшлифовать паркет своими руками, но стоит понимать, что такая работа требует большого количества времени.

Реставрация – это довольно трудоёмкий процесс. Необходимо будет вынести всю мебель, после чего провести грубую шлифовку или первичную обработку поверхности. Затем проводится более филигранная работа. В последнюю очередь обрабатываются труднодоступные места.

Заключительный этап – это уборка строительного мусора и покрытие паркета слоем лака. Основные работы сложно будет выполнить без специального оборудования. За его аренду всё равно придётся платить. Прежде нужно найти сервис, который предоставляет такого плана услуги.



Так зачем создавать себе проблемы, если имеется доступная по цене альтернатива. Профессионалы могут гарантировать результат и при этом обеспечить оперативность выполнения задачи. Выбор в их пользу, пожалуй, очевиден. Так можно сохранить массу свободного времени, нервов и сил.