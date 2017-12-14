Как обустроить кабинет руководителя?

Кабинет руководителя – это визитная карточка компании, именно поэтому необходимо уделить немало внимания его оформлению. Обстановка должна располагать к общению, быть статусной и говорить о стабильности фирмы. Кроме того, важен комфорт, респектабельность и функциональность. Приобрести качественную мебель для кабинета руководителя в широком ассортименте можно по ссылке http://ofgal.ru/catalog/kabinety_rukovoditelej.

Для оформления такого плана помещений обычно выбирают корпоративный стиль, но бывают и исключения. В любом случае, дизайн должен быть сдержанным, а не кричащим.

Интерьер должен соответствовать сфере деятельности, в которой работает компания, деловым и личным качествам владельца кабинета. Человек, который туда попадает, должен сразу понимать, как ему нужно себя вести. Логично, что кабинет руководителя свадебного агентства будет кардинально отличаться от того, который принадлежит владельцу строительной компании.

Половой признак также играет роль. Женщине будет комфортнее находиться в комнате светлых оттенков, с обилием плавных линий и деталей. Мужчины в большинстве случаев предпочитают простоту и лаконичность.

Кроме всего прочего, важно, чтобы кабинет вписывался в общие рамки стиля и имиджа компании. Классические кабинеты обычно заставлены добротной мебелью из дерева стандартных форм и размеров, кожаными креслами и диванами. В них может присутствовать также ковры и роскошный текстиль. Обычно всё это разбавляют строгие картины и античные скульптуры. Многие люди в такой обстановке настраиваются на рабочий лад и могут работать с высокой производительностью. Однако большинству современных менеджеров импонируют открытые пространства и ощущение свободы. Большим спросом пользуется стиль лофт. Популярны также стеклянные стены.

Кабинет руководителя – это место где порой решается судьба компании, поэтому к его дизайну нужно подойти ответственно. Желательно покупать уже готовые решения или комплекты, с которыми поработали опытные дизайнеры. Благо выбор таковых широк. После чего просто дополнить их деталями, отражающими индивидуальность.