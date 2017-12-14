Почти 150 человек из восьми регионов ПФО приняли участие в полуфинале конкурса "Лидеры России" в Нижнем Новгороде Общество

Почти 150 человек из восьми регионов ПФО приняли участие в полуфинале конкурса "Лидеры России" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы конкурса 16 декабря 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, полуфинал конкурса управленцев по ПФО проводится с 16 по 18 декабря сразу на двух площадках — в Нижнем Новгороде и Самаре. В полуфинал вышли участники, успешно прошедшие отбор по итогам дистанционного тестирования.

На конкурс в Нижнем Новгороде квалифицировались 148 человек из восьми регионов ПФО: из Нижегородской области — 53, Пермского края — 29, Республики Удмуртия — 20, Республики Чувашия — 19, Кировской области — 10, Пензенской области и Республики Мордовия — по шесть, Республики Марий Эл — пять участников. Еще 153 участника приглашены на площадку в Самаре.

В своем обращении к полуфиналистам представитель президента Российской Федерации в ПФО Михаил Бабич подчеркнул заинтересованность власти в перспективных управленцах. "Хочу вас заверить, что все руководители наших четырнадцати регионов очень четко сфокусированы и сориентированы на вас. Изучаются ваши анкеты, ваши биографии, изучаются результаты тестирования, потому что даже те, кто не попадут в финал, точно будут находиться в зоне внимания и аппарата полномочного представителя, и руководителей регионов, и руководителей федеральных органов власти. Потому что это люди, которые прошли определенные операции, доказали свои профессиональные компетенции и показали, что они состоялись на одном уровне управления и способны реализовать себя на следующем. Мы будем продолжать вами заниматься, и проигравших тут точно не будет. Мы каждому постараемся найти достойное применение, конечно, в соответствии с вашими знаниями и способностями", - сказал он.

Оценка участников полуфинала будет проводиться по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

По итогам полуфинала будут отобраны наиболее успешные конкурсанты, которые будут представлять ПФО в команде из 300 финалистов со всей страны на финальном этапе конкурса "Лидеры России" в феврале 2018 года. Участники финала будут награждены образовательными грантами для повышения квалификации в размере одного миллиона рублей, а 100 победителей в 2018 году получат персональные консультации наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления.

СПРАВКА:

"Лидеры России" — открытый конкурс для руководителей. Конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы "Россия — страна возможностей".Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"Россия — страна возможностей" — это открытая проектная платформа, реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Линейка проектов "Россия — страна возможностей" рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.