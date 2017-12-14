Глеб Никитин заявил о намерении сотрудничать и с непрошедшими в полуфинал участниками конкурса "Лидеры России" Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора региона Глеб Никитин заявил о намерении сотрудничать и с непрошедшими в полуфинал участниками конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом он сказал, комментируя открытие в Нижнем Новгороде одной из двух полуфинальных площадок конкурса 16 декабря 2017 года.

"Я с огромным интересом слежу за конкурсом, болею за участников-нижегородцев. Каждый сам для себя отвечает на вопрос "Что такое лидерство?". Но одним из основных качеств человека, ведущего за собой, я считаю постоянное стремление к самосовершенствованию. И само участие в этом соревновании – это урок лидерства", - отметил Глеб Никитин.

Врио губернатора также сообщил, что правительство региона намерена сотрудничать не только с прошедшими в полуфинал, но и другими участниками конкурса. "Это успешные, состоявшиеся люди. Они уже смогли пройти конкурс 70 человек на место. Конечно, они всегда будут востребованы на рынке труда. И еще нужно будет постараться, чтобы уговорить их перейти на работу в то или иное министерство. Они работают в самых разных сферах, поэтому мы будем активно использовать их консультации", - подчеркнул он.

Напомним, что полуфинал конкурса управленцев по ПФО проводится с 16 по 18 декабря сразу на двух площадках — в Нижнем Новгороде и Самаре. На конкурс в Нижнем Новгороде квалифицировались 148 человек из восьми регионов ПФО: из Нижегородской области — 53, Пермского края — 29, Республики Удмуртия — 20, Республики Чувашия — 19, Кировской области — 10, Пензенской области и Республики Мордовия — по шесть, Республики Марий Эл — пять участников. Еще 153 участника приглашены на площадку в Самаре.

СПРАВКА:

"Лидеры России" — открытый конкурс для руководителей. Конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы "Россия — страна возможностей". Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).