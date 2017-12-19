Почему нельзя игнорировать боли в спине?

Заболевания позвоночника* можно встретить всё чаще. Они сегодня выступают в качестве глобальной проблемы.

Боль – это первый признак, что необходимо задуматься о наличии патологии в суставах. Её нельзя игнорировать уже потому, что последняя способна значительно снизить качество жизни. Хронические болевые ощущения и дискомфорт сами по себе являются серьёзной проблемой. Они способны вызвать депрессию, нарушения в работе иммунной системы, лишить человека долгожданного отдыха и привести к прогрессированию заболеваний сердечно-сосудистой системы. О том, как избавиться от болей в спине можно узнать по ссылке http://www.reaclinic.ru/service/nevrology/boli-v-spine/.

Дискомфорт в области позвоночника – это проблема, с которой нужно бороться. Её нельзя умалчивать или игнорировать, поскольку последствия такой халатности могут быть катастрофическими.

Заболевания спины могут возникать на фоне повышенных физических нагрузок или, наоборот, малоподвижного образа жизни. От появления такого недуга не застрахован практически никто. В группе риска находятся люди, которые испытывают недостаток кальция или обладают избыточным весом. Развитие патологических процессов нельзя пропустить людям в пожилом возрасте. Важно своевременно отреагировать на появления первых признаков недуга, чтобы гарантировать эффективность лечения. Проблема может обостряться периодически, но это не значит, что стоит «закрывать глаза» на симптоматику.

Болезненные ощущения могут иметь различный характер. Они бывают ноющими, немеющими, отдающими или стреляющими. Часто боль отдаётся не только в спине, а и других частях тела. Помните и о том, что не всегда организм реагирует таким образом. Иногда проблемы в работе опорно-двигательного аппарата сопряжены с онемениями конечностей или судорогами.

Если игнорировать проблему, то можно запустить заболевание. В таком случае сложно будет впоследствии вернуть утраченный функционал в полном объёме. Самое страшное, что может случиться с человеком – это риск ограничения в части передвижения. В таком случае уже нельзя будет рассчитывать на нормальную жизнь, и обходиться без посторонней помощи.

Боль в спине – это повод обратиться к врачу, помните об этом и действуйте незамедлительно.

* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.